Чавушоглу: сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре и Москве пока не удалось согласовать пункты итогового соглашения по сирийскому Идлибу, но сотрудничество продолжается. Об этом было сказано по итогам встречи дипломата с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях. Поэтому мы продолжаем переговоры", - цитирует газета "Известия" Чавушоглу.
Напомним, что именно в Идлиб в одно время свезли боевиков со всей Сирии, и недавно они стали расширять границы своих владений. Правительственные войска организовали контрнаступления. В дело вмешалась Турция, в результате чего погибли десятки военных обеих республик.
Сайт kp.ru писал, что в Анкаре пообещали отомстить да еще и Москву обвинили в поддержке действий Дамаска. Российские власти на это заявили, что целью сирийской армии являются исключительно террористы, а не гражданские лица.
Лавров: «У России "очень хорошие отношения" с Турцией, но это не означает согласия во всем».
ИСТОЧНИК KP.RU
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