2020-02-17T12:50:15+03:00
Политика

Чавушоглу: сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции

Стороны все еще пытаются договориться по ситуации в Идлибе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым (справа налево)Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым (справа налево)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре и Москве пока не удалось согласовать пункты итогового соглашения по сирийскому Идлибу, но сотрудничество продолжается. Об этом было сказано по итогам встречи дипломата с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях. Поэтому мы продолжаем переговоры", - цитирует газета "Известия" Чавушоглу.

Напомним, что именно в Идлиб в одно время свезли боевиков со всей Сирии, и недавно они стали расширять границы своих владений. Правительственные войска организовали контрнаступления. В дело вмешалась Турция, в результате чего погибли десятки военных обеих республик.

Сайт kp.ru писал, что в Анкаре пообещали отомстить да еще и Москву обвинили в поддержке действий Дамаска. Российские власти на это заявили, что целью сирийской армии являются исключительно террористы, а не гражданские лица.

Лавров: «У России "очень хорошие отношения" с Турцией, но это не означает согласия во всем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24