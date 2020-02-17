Чавушоглу: сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:50:15+03:00

Стороны все еще пытаются договориться по ситуации в Идлибе

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре и Москве пока не удалось согласовать пункты итогового соглашения по сирийскому Идлибу, но сотрудничество продолжается. Об этом было сказано по итогам встречи дипломата с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях. Поэтому мы продолжаем переговоры", - цитирует газета "Известия" Чавушоглу.

Напомним, что именно в Идлиб в одно время свезли боевиков со всей Сирии, и недавно они стали расширять границы своих владений. Правительственные войска организовали контрнаступления. В дело вмешалась Турция, в результате чего погибли десятки военных обеих республик.

Сайт kp.ru писал, что в Анкаре пообещали отомстить да еще и Москву обвинили в поддержке действий Дамаска. Российские власти на это заявили, что целью сирийской армии являются исключительно террористы, а не гражданские лица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761050" frameborder="0"></iframe> Лавров: «У России "очень хорошие отношения" с Турцией, но это не означает согласия во всем».

ИСТОЧНИК KP.RU