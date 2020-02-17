Названа сумма, в которую россиянам обходится визит в салон красоты

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:42:26+03:00

Названы суммы, которые россияне в среднем оставляют в салонах красоты Фото: Иван ВИСЛОВ

Больнее всего бьют по карману процедуры по окрашиванию волос

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Оператор фискальных данных “Такском” поделился данными о тратах россиян в салонах красоты. Эксперты проанализировали 17 миллиардов кассовых чеков и назвали самую дорогостоящую процедуру - это окрашивание волос. На нее уходит примерно 3 697 рублей, что на 2 процента больше, чем годом ранее.

Сколько денег россияне оставляют в салонах красоты:

Окрашивание волос - 3 697 руб,

Массаж -1433 руб (+5%),

Укладка волос - 1027 руб (+3,2%),

Педикюр - 1017 руб (+11%),

Маникюр - 923 руб (+18%),

Стрижка 598 руб (−16%).

Процедуры с волосами стали самыми востребованными в ноябре-декабре. Именно на эти месяцы пришлись самые большие траты россиян по данным статьям расходов, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU