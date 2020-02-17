Названа сумма, в которую россиянам обходится визит в салон красоты
Оператор фискальных данных “Такском” поделился данными о тратах россиян в салонах красоты. Эксперты проанализировали 17 миллиардов кассовых чеков и назвали самую дорогостоящую процедуру - это окрашивание волос. На нее уходит примерно 3 697 рублей, что на 2 процента больше, чем годом ранее.
Сколько денег россияне оставляют в салонах красоты:
Окрашивание волос - 3 697 руб,
Массаж -1433 руб (+5%),
Укладка волос - 1027 руб (+3,2%),
Педикюр - 1017 руб (+11%),
Маникюр - 923 руб (+18%),
Стрижка 598 руб (−16%).
Процедуры с волосами стали самыми востребованными в ноябре-декабре. Именно на эти месяцы пришлись самые большие траты россиян по данным статьям расходов, пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU