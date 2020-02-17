2020-02-17T13:03:30+03:00
Политика

"Там эмоции, действительно, иногда берут верх": Песков о высказываниях Лукашенко в адрес России

Представитель Кремля не стал комментировать заявление о том, заявление президента Беларуси о том что, Минск начнёт отбор транзитной нефти, если Москва не поставит нефть в нужных объёмах в феврале
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков считает, что над белорусским лидером берут верх эмоцииДмитрий Песков считает, что над белорусским лидером берут верх эмоцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что энергетический диалог с Беларусью будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики президента страны Александра Лукашенко. Представитель Кремля считает, что над белорусским лидером берут верх эмоции.

- Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти, - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что не станет комментировать заявление Лукашенко о том что, Минск начнёт отбор транзитной нефти, если Москва не поставит нефть в нужных объёмах в феврале.

- Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить, - добавил Песков.

Он напомнил, что по вопросу продолжения сотрудничества курирующих энергетические вопросы вице-премьеров России и Беларуси достигли договорённости.

Напомним, что Александр Лукашенко во время своего визита в Гомельскую область сообщил, что Минск начнёт отбор из транзитной трубы, если в феврале не будет поставлена нефть из России в объёме, оговорённом в межправсоглашении. По словам Лукашенко, за январь Россия не допоставила полтора миллиона тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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