Песков: Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:13:36+03:00

Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее один из судей КС заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей "репрессивно-террористических деяний" Советского Союза

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Комментируя мнение одного из судей Конституционного суда России о статусе российского государства, пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Константин Арановский, судья КС России, назвал СССР "незаконно созданным государством" и заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей "репрессивно-террористических деяний" Советского Союза. Он также отметил, что России нужен конституционный статус государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

Заявление было связано с тем, что Конституционный суд рассматривал обращение трех граждан РФ, чьи родители были репрессированы, а они впоследствии не смогли вернуться в Москву и вернуть себе жилье, которого были лишены их родные в 30-е и 40-е годы прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU