2020-02-17T13:13:36+03:00
Политика

Песков: Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

Ранее один из судей КС заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей "репрессивно-террористических деяний" Советского Союза
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского СоюзаДмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского СоюзаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Комментируя мнение одного из судей Конституционного суда России о статусе российского государства, пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Константин Арановский, судья КС России, назвал СССР "незаконно созданным государством" и заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей "репрессивно-террористических деяний" Советского Союза. Он также отметил, что России нужен конституционный статус государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

Заявление было связано с тем, что Конституционный суд рассматривал обращение трех граждан РФ, чьи родители были репрессированы, а они впоследствии не смогли вернуться в Москву и вернуть себе жилье, которого были лишены их родные в 30-е и 40-е годы прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД предупредил россиян об исходящей от США угрозе
Индийские астронавты учат русский язык для работы в космосе
Коронавирусом заразились еще 99 пассажиров лайнера Diamond Princess
Появилось видео нападения мужчины с ножом на священников в московском храме
Песков: Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР
Названы регионы с самым большим количеством абонентов мобильного интернета
"Там эмоции, действительно, иногда берут верх": Песков о высказываниях Лукашенко в адрес России
Кремль: Путин не отправлял российские войска в Ливию
Названа сумма, в которую россиянам обходится визит в салон красоты
Чавушоглу: сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции
В России могут усилить ответственность за "побег" из карантина
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в 8 млрд долларов
Названы регионы, где стали брать меньше всего ипотечных кредитов
В России на тереть выросло число пользователей мобильного интернета
Ливия ежедневно теряет по $60 млн из-за нефтяного эмбарго
Экстремальную посадку самолёта во время шторма в Лондоне сняли на видео
Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность отправить ветеранам #ПочтуПобеды