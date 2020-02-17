Индийские астронавты учат русский язык для работы в космосе

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:38:38+03:00

Астронавты из Индии готовятся к своей первой миссии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Индийские астронавты, которые сейчас находятся в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), учат русский язык. Это необходимо не только для посещения некоторых занятий. Но и для грамотного использования оборудования корабля «Союз». Об этом рассказал начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Павел Власов.

«Преподавание официально ведётся на русском языке с переводом, несмотря на то что большая часть наших инструкторов владеет английским языком. Есть основная часть информации, для которой перевод должен быть официальным. Преподаём на русском языке. Перевод параллельно, они (индийские астронавты. — прим. ред.) тоже изучают русский язык… потому что корабль «Союз», все надписи на пультах, описание, бортовая документация выполнены на русском языке», — цитирует Власова RT.

По словам начальника ЦПК уровень знания русского языка, полученный во время занятий, позволяет астронавтам уверенно пользоваться российской техникой и работать на корабле, не сомневаясь в правильности понимания тех или иных фраз или терминов.

Питаются индийские астронавты в летной столовой. Русское меню им нравится. А мясные блюда, которые для граждан Индии неприемлемы, им не предлагают, заменяя на другую пищу, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU