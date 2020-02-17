2020-02-17T13:38:38+03:00
Наука

Индийские астронавты учат русский язык для работы в космосе

Специалисты из Индии знакомятся с оборудованием «Союза»
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Астронавты из Индии готовятся к своей первой миссии в РоссииАстронавты из Индии готовятся к своей первой миссии в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Индийские астронавты, которые сейчас находятся в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), учат русский язык. Это необходимо не только для посещения некоторых занятий. Но и для грамотного использования оборудования корабля «Союз». Об этом рассказал начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Павел Власов.

«Преподавание официально ведётся на русском языке с переводом, несмотря на то что большая часть наших инструкторов владеет английским языком. Есть основная часть информации, для которой перевод должен быть официальным. Преподаём на русском языке. Перевод параллельно, они (индийские астронавты. — прим. ред.) тоже изучают русский язык… потому что корабль «Союз», все надписи на пультах, описание, бортовая документация выполнены на русском языке», — цитирует Власова RT.

По словам начальника ЦПК уровень знания русского языка, полученный во время занятий, позволяет астронавтам уверенно пользоваться российской техникой и работать на корабле, не сомневаясь в правильности понимания тех или иных фраз или терминов.

Питаются индийские астронавты в летной столовой. Русское меню им нравится. А мясные блюда, которые для граждан Индии неприемлемы, им не предлагают, заменяя на другую пищу, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер режиссёр Георгий Шенгелая, первый муж Софико Чиаурели
Песков: Россия продолжает поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом
МИД предупредил россиян об исходящей от США угрозе
Индийские астронавты учат русский язык для работы в космосе
Коронавирусом заразились еще 99 пассажиров лайнера Diamond Princess
Появилось видео нападения мужчины с ножом на священников в московском храме
Песков: Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР
Названы регионы с самым большим количеством абонентов мобильного интернета
"Там эмоции, действительно, иногда берут верх": Песков о высказываниях Лукашенко в адрес России
Кремль: Путин не отправлял российские войска в Ливию
Названа сумма, в которую россиянам обходится визит в салон красоты
Чавушоглу: сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции
В России могут усилить ответственность за "побег" из карантина
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в 8 млрд долларов
Названы регионы, где стали брать меньше всего ипотечных кредитов
В России на треть выросло число пользователей мобильного интернета
Ливия ежедневно теряет по $60 млн из-за нефтяного эмбарго
Экстремальную посадку самолёта во время шторма в Лондоне сняли на видео
Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность отправить ветеранам #ПочтуПобеды