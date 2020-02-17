Бакалавров готовят только по трети специальностей

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Выходить из Болонского соглашения Россия не намерена. У нас достаточно гибкая система подготовки кадров и она заточена прежде всего на потребности отечественного рынка труда.

- За что в основном критикуют болонскую систему? Что у нас был пятилетний специалитет, а за четыре года вуз не успевает подготовить к профессии… - обратил внимание министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Комсомолке». - Давайте посмотрим, что мы имеем сегодня. У нас идет подготовка по 606 специальностям и направлениям подготовки. Из них бакалавриат - 186 направлений подготовки. То есть это 30 %. Специалитет – 20 %, 123 направления. По многим укрупненным группам специальностей и направлений есть и бакалавриат, и специалитет. Например, возьмем, подготовку юристов. Есть классический четырехлетний бакалавриат. А есть два направления подготовки, к примеру, одно из них – «Правовое обеспечение национальной безопасности», – там пятилетний специалитет.

Так что, если не нравится болонская система, вы и сейчас имеете возможность поступать в специалитет по многим направлениям.

Кроме того, подчеркнул министр, почему-то считается, что бакалавриат - это всегда четыре года. Но ряд вузов ведут пятилетний бакалавриат. Разница между бакалавриатом и специалитетом с точки зрения сроков обучения стирается. Есть и трехлетний бакалавриат. Он у нас всего один. Это хореографическое исполнительство.

Полный текст интервью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU