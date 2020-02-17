2020-02-17T14:13:03+03:00
Политика

Песков: Россия продолжает поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

В Кремле очень сожалеют, что боевики активизировали свою деятельность из Идлиба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия продолжает поддерживать правительственные войска Сирии в борьбе с террористами, которые начали расширять свое влияние за пределами Идлиба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание американского лидера Дональда Трампа.

В телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом политик заявил, что Москва должна перестать поддерживать законного главу САР Башара Асада. Сайт kp.ru писал, что, по мнению Трампа, Дамаск совершает "преступления".

"Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирии в борьбе с террористами. Мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба", - прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

Напомним, что в результате активизации деятельности боевиков в Сирии погибли турецкие военные, причем сама Анкара обвинила в случившемся Дамаск, а также поддерживающую его Москву.

Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек.Президент Турции потребовал вывести сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов

ИСТОЧНИК KP.RU

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