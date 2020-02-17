Всех украинских прокуроров, расследовавших дело MH17, отстранили от работы

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:00:40+03:00

Всего в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины уволены 710 человек

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Шесть украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, освободили от должностей. В рамках реформы Генеральной прокуратуры Украины уволили 710 прокуроров из 1 339, сообщила газета NRC Next.

Издание уточняет, что "речь идёт в том числе о двух прокурорах, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины".

- Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы. Её коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором. Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины, - сообщает газета.

Также уволили четырёх прокуроров, участвовавших в расследовании крушения "Боинга" в 2014 году от Украины.

Реформа украинской Генпрокуратуры началась в конце 2019 года в рамках борьбы с коррупцией.

Газета NRC Next сообщила, что увольнения не скажутся на судебном процессе, который начнётся 9 марта над четырьмя подозреваемыми, потому что работу над досье прокуроры закончили ещё летом 2019 года. При этом такие кадровые изменения могут стать проблемой в расследовании по делам других подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский считает, что у его преемников уйдёт не меньше года на изучение всех материалов.

- Никто не знает дело, которое мы вели на протяжении пяти лет, - рассказал он.

Напомним, что "Боинг" Malaysia Airlines разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. 298 человек на его борту погибли. Ради расследования авиакатсрофы создали Совместная следственная группа (ССГ), включающую представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Следователи назвали имена четырёх подозреваемых в причастности к крушению МН17 в июне 2019 года, а судебный процесс над ними начнётся 9 марта в Нидерландах.

Москва несколько раз заявляла о своём недоверии выводам ССГ, указывая на отсутствие базы для аргументов и отказ от принятия во внимание результатов работы российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU