2020-02-17T15:18:52+03:00
В мире

Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо

Среди жертв вооружённых террористов - священник
Ася КУЗНЕЦОВА
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Группа вооруженных исламистов убила больше 20 прихожан церкви во время воскресной службы в деревне Панси на севере африканской республики Буркина-Фасо, в том числе убит священникГруппа вооруженных исламистов убила больше 20 прихожан церкви во время воскресной службы в деревне Панси на севере африканской республики Буркина-Фасо, в том числе убит священникФото: REUTERS
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Группа вооруженных исламистов убила больше 20 прихожан церкви во время воскресной службы в деревне Панси на севере африканской республики Буркина-Фасо. В том числе убит священник, сообщает AFP.

Местные власти уточняют, что нападение совершили на протестантскую церковь 16 февраля.

- Предварительная оценка показывает, что от рук боевиков погибли 24 человека, в том числе пастор, еще 18 ранены или похищены, - сообщил губернатор региона Сахель полковник Сальфо Каборе. До этого сообщалось о 10 жертвах.

10 февраля террористы в городе Себба Буркина-Фасо похитили из дома священнослужителя и ещё семерых людей. Через три дня обнаружили тела пятерых из них, включая пастора.

Напомним, что утром 16 февраля мужчина с ножом напал на двух священников в московском храме. Священнослужители были ранены, но смогли скрутить напавшего на них 26-летнего Ефима Ефимова. Сайт kp.ru публиковал видео нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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