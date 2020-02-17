Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо
Группа вооруженных исламистов убила больше 20 прихожан церкви во время воскресной службы в деревне Панси на севере африканской республики Буркина-Фасо. В том числе убит священник, сообщает AFP.
Местные власти уточняют, что нападение совершили на протестантскую церковь 16 февраля.
- Предварительная оценка показывает, что от рук боевиков погибли 24 человека, в том числе пастор, еще 18 ранены или похищены, - сообщил губернатор региона Сахель полковник Сальфо Каборе. До этого сообщалось о 10 жертвах.
10 февраля террористы в городе Себба Буркина-Фасо похитили из дома священнослужителя и ещё семерых людей. Через три дня обнаружили тела пятерых из них, включая пастора.
Напомним, что утром 16 февраля мужчина с ножом напал на двух священников в московском храме. Священнослужители были ранены, но смогли скрутить напавшего на них 26-летнего Ефима Ефимова. Сайт kp.ru публиковал видео нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU