17 Февр. 2020 2020-02-17T15:54:14+03:00

Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее балерина рассказала, что ее намерены оставить без положенного пособия

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В России пенсии выплачивает государство, поэтому для оформления пособия балерина Анастасия Волочкова должна обратиться в Пенсионный фонд, а не к работодателю. Так в Большом театре прокомментировали слова балерины об отказе театра выплачивать ей заслуженную пенсию.

«Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство – Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», - передают РИА Новости сообщении пресс-службы театра.

В пресс-службе также отметили, что после того, как балерина была восстановлена в Большом театре, она «ни одного дня» не работала в нем и «постоянно беря отпуск без сохранения содержания».

Напомним, в эфире радио «Комсомольская правда» балерина рассказала, что Большой театр готов отправить ее на пенсию, но отказывается выплачивать ей заслуженную пенсию и собирается оставить без положенного пособия. Она также сообщила о готовности к очередному судебному процессу с Большим театром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761140" frameborder="0"></iframe> Волочкова - о своей пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU