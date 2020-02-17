Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:33:59+03:00

Шефом московской полиции Сергей Плахих был чуть больше двух лет – с декабря 2017-го. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве и начальника полиции Москвы. Он уходит в отставку в связи с выходом на пенсию. Шефом московской полиции он был чуть больше двух лет – с декабря 2017-го.

Сергею Плахих 56 лет, он служит в милиции с 1985 года, начав карьеру в Киргизской ССР.

Генерал Плахих занимал руководящие должности в милиции Бишкека с 1991 по 1993 год, а после этого работал в управлении МВД по Саратовской области. Он возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный в 2000-м году, затем - отделение милиции Новокосино и криминальную милицию по Восточному округу Москвы. Возглавил УВД по Восточному округу в 2011, а после этого возглавлял УМВД по Калужской области с 2016 по 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU