2020-02-17T16:25:24+03:00
Политика

Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «Пожелания, не более того»

Глава МИД России заявил, что к новой встрече «четверка» должна прийти с набором решений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «пожелания, не более того»Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «пожелания, не более того»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Когда партнеры Москвы по нормандскому формату говорят об апреле как дате созыва нового саммита, это можно расценивать как «пожелания, но не более того». Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того», - сказал глава МИД РФ по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров отметил, что к новой встрече «четверка» должна подготовить набором решений. По его словам, к этому необходимо приступать только после реализации достигнутых ранее договорённостей.

Министр также отметил, что на данный момент существует проблема с выполнением договоренностей. Так Москва «видит отсутствие большого желания» Киева в решении вопроса о разведение сил и средств.

Напомним, 14 февраля президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора затронули вопросы подготовки к встрече в «нормандском формате», а также процесс освобождения удерживаемых граждан. Российский лидер также указал на необходимость реализации принятых «четверкой» договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева выполнять минские соглашения.

Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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