2020-02-17T20:25:03+03:00
Политика

Госбюро Украины возбудило новое уголовное в рамках расследования «Евромайдана»

Речь идет о событиях в Киеве в феврале 2014 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Государственное бюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий «Евромайдана»Государственное бюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий «Евромайдана»Фото: REUTERS
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Государственное бюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий «Евромайдана» в феврале 2014 года. Об этом сообщил следователь Госбюро незалежной Александр Чорноблавский.

«Внесены в сведения ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) в ходе осуществления расследования именно майдановских дел», - заявил следователь и отметил, что за прошедшую неделю в реестр внесли одно уголовное дело.

Напомним, массовые протесты в Киеве известные как «Евромайдан», продолжались с ноября 2013 по февраль 2014 года, когда началась стрельба, жертвами которой стали, по официальным данным, 53 человека. По данному факту Госбюро возбудило дело в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно признали виновным в массовом убийстве мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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