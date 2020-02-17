«Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов в Китай из-за снижения спроса на фоне коронавируса
Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что сократит число рейсов в Китай в связи со снижением спроса на данное направление.
«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса», - говорится на сайте перевозчика.
Как сообщает ТАСС, изменения будут действовать до конца марта. Количество рейсов по направлению в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг будет уменьшено примерно в два раза.
Напомним, с 14 февраля Россия полностью прекратила чартерные рейсы из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа. Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей в качестве компенсации за приостановки полетов. Однако в Минфине другой взгляд на оценку убытков российских авиаперевозчиков. Там полагают, что перевозчик может поставить самолеты на другие рейсы.
ИСТОЧНИК KP.RU