2020-02-17T22:51:11+03:00
Общество

«Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов в Китай из-за снижения спроса на фоне коронавируса

Изменения будут действовать до конца марта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов в Китай из-за снижения спроса«Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов в Китай из-за снижения спросаФото: Иван ВИСЛОВ
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что сократит число рейсов в Китай в связи со снижением спроса на данное направление.

«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса», - говорится на сайте перевозчика.

Как сообщает ТАСС, изменения будут действовать до конца марта. Количество рейсов по направлению в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг будет уменьшено примерно в два раза.

Напомним, с 14 февраля Россия полностью прекратила чартерные рейсы из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа. Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей в качестве компенсации за приостановки полетов. Однако в Минфине другой взгляд на оценку убытков российских авиаперевозчиков. Там полагают, что перевозчик может поставить самолеты на другие рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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