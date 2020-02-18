Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

18 Февр. 2020 2020-02-18T02:09:39+03:00

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База данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» накануне пополнилась новым именем, теперь в нее попал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который подписал план с рекомендациями по урегулированию конфликта в Донбассе. Документ называется «12 шагов к большей безопасности Украины и Евроатлантического региона».

Ишингер внесен в «список врагов народа» Незалежной с формулировкой за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», а также «манипуляцию общественно значимой информацией».

Стоит отметить, что в «расстрельных» списках «Миротворца» немало знаменитостей. Как политиков, так и деятелей искусств – актеров, певцов. А еще там находятся наши военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также все пассажиры первого поезда из Санкт -Петербурга в Крым.

К слову, как писал сайт kp.ru, в ответ на призывы закрыть скандальный сайт президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кому этот ресурс сейчас принадлежит, и закрывать его он не станет, потому что «неправильно президенту вмешиваться в работу СМИ».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU