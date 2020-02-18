2020-02-18T04:09:25+03:00
Политика

«Явная чушь»: Пушков назвал «дешевой» пропагандой слова Пристайко о «войне» России с Белоруссией

Российский политик отметил, что цель заявления главы МИД Украины – «стравить Москву и Минск»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, «предрекшего» Белоруссии «войну» с Россией, «дешевой пропагандой» и провокацией, главная цель которой – поссорить наши страны.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, – это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск», - написал он на своей странице в Twitter.

«Тут дипломатией и не пахнет», - добавил Пушков.

Российский политик также отметил, что чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше становится похож на своего предшественника Павла Климкина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский министр в интервью чешским журналистам заявил, что если Белоруссия захочет оставаться независимой, то ее якобы ждет война с нашей страной, и дал Минску «ценный совет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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