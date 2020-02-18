В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:18:59+03:00

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В китайском городе Сучжоу в субботу, 15 февраля, внезапно скончался 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Об этом сообщил портал forum.skating.com.ua.

По его данным, спортсмен умер во сне от остановки сердца, причиной его смерти называют инфаркт. В мае Николаю должно было исполниться 30 лет.

Сообщается также, что прощание с с фигуристом в Киевском крематории состоится в среду, 19 февраля.

Николай Бондарь — бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира сезона-2007/08 и юниорских Гран-при. После завершения спортивной карьеры фигурист уехал в Китай и занимался тренерской деятельностью в Сучжоу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе Киев в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в Поднебесной отправит в КНР спецборт, чтобы эвакуировать 49 украинцев и 25 иностранных граждан, среди которых будет один россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU