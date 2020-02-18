2020-02-18T08:01:14+03:00
Происшествия

В Алма-Ате задержали экстремистов, которые планировали устроить взрыв

У подозреваемых изъяли бомбу с поражающими элементами и холодное оружие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали двух экстремистов, которые планировали осуществить теракты в местах массового скопления людей на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

Операция по задержанию "приверженцев деструктивного религиозного течения" состоялась в Алма-Ате в прошлую пятницу, 14 февраля. По решению суда подозреваемых арестовали.

"По месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения", - сообщается на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Алма-Ате задержали экстремистов, которые планировали устроить взрыв
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