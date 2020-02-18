Главврач спецгоспиталя в Ухане умер от коронавируса

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:01:16+03:00

В Китае от коронавируса вылечились почти в шесть раз больше людей, чем умерли Фото: REUTERS

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Главврач специализированного госпиталя "Учан" в Ухане, который одним из первых начал принимать зараженных коронавирусом пациентов, скончался утром во вторник, 18 февраля. Причиной смерти Лю Чжимина стала инфекционная пневмония, вызванная тем самым Covid-2019.

Стоит отметить, что о его кончине начали сообщать еще вечером в понедельник, но врачи опровергли информацию. Борьба за жизнь руководителя медучреждения продолжалась.

Однако позже Центральное телевидение Китая подтвердило, что, несмотря на все усилия коллег Лю Чжимина, он скончался в 10.30 по местному времени. Главврачу был 51 год. Он стал первым руководителем больницы, который скончался от нового типа коронавируса.

Всего же по стране инфекцию подхватили свыше 1,7 тысячи медицинских работников. Шестеро из них, не считая Ли Чжимина, уже скончались. Число зараженных врачей продолжает увеличиваться. Тем временем, он инфекции скончались более 1860 человек.

Сайт kp.ru писал, что многие выздоравливают после того, как заразились коронавирусом и покидают больницы. На данный момент их значительно больше тех, кто умер.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU