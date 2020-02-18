2020-02-18T10:01:16+03:00
В мире

Главврач спецгоспиталя в Ухане умер от коронавируса

Лю Чжимин стал первым руководителем китайской больницы, который скончался, заразившись новым инфекционным заболеванием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае от коронавируса вылечились почти в шесть раз больше людей, чем умерлиВ Китае от коронавируса вылечились почти в шесть раз больше людей, чем умерлиФото: REUTERS
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Главврач специализированного госпиталя "Учан" в Ухане, который одним из первых начал принимать зараженных коронавирусом пациентов, скончался утром во вторник, 18 февраля. Причиной смерти Лю Чжимина стала инфекционная пневмония, вызванная тем самым Covid-2019.

Стоит отметить, что о его кончине начали сообщать еще вечером в понедельник, но врачи опровергли информацию. Борьба за жизнь руководителя медучреждения продолжалась.

Однако позже Центральное телевидение Китая подтвердило, что, несмотря на все усилия коллег Лю Чжимина, он скончался в 10.30 по местному времени. Главврачу был 51 год. Он стал первым руководителем больницы, который скончался от нового типа коронавируса.

Всего же по стране инфекцию подхватили свыше 1,7 тысячи медицинских работников. Шестеро из них, не считая Ли Чжимина, уже скончались. Число зараженных врачей продолжает увеличиваться. Тем временем, он инфекции скончались более 1860 человек.

Сайт kp.ru писал, что многие выздоравливают после того, как заразились коронавирусом и покидают больницы. На данный момент их значительно больше тех, кто умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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