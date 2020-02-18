Самый богатый человек в мире выделил $10 млрд на борьбу с изменениями климата

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:37:22+03:00

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Глава и основатель компании Amazon, обладатель состояния в 130 миллиардов долларов Джефф Безос намерен создать фонд по улучшению климатической обстановки. Для начала предприниматель решил выделить не менее 10 миллиардов долларов.

Эти деньги в виде грантов пойдут на финансирование научных исследований и действий активистов, которые будут направлены на решение вопросов по изменению климата. Проект миллиардера по улучшению экологической ситуации получил название Bezos Earth Fund. Предприниматель намерен запустить работу фонда уже летом текущего года.

«Изменения климата - крупнейшая угроза для нашей планеты. Я хочу, работая вместе с другими, расширить известные и исследовать новые методы борьбы с разрушительными климатическими изменениями на планете, где мы все живем» - цитирует миллиардера сайт телеканала «Звезда».

Безос объявил свою инициативу глобальным проектом и пригласил всех неравнодушных присоединиться к нему. Бизнесмен подчеркнул, что важна роль каждого участника будь то большая или маленькая компания, национальное правительство, международная организация или активист-индивидуалист, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU