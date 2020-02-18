2020-02-18T12:53:27+03:00
Происшествия

В Москве мужчина украл коньяк за 100 тысяч, а потом упал на него и порезал живот

Как только грабители вышли из дверей магазина, они бросились в разные мужчины, но один из них поскользнулся и упал
Ася КУЗНЕЦОВА
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Коньяк, который стоит в магазине почти 200 тысяч рублей, пытались украсть в центре МосквыКоньяк, который стоит в магазине почти 200 тысяч рублей, пытались украсть в центре МосквыФото: Евгения ГУСЕВА
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В центре Москвы двое мужчин решили покинуть магазин-бар, прихватив с собой бутылку французского коньяка, который обычно стоит почти 200 тысяч рублей. Один из них спрятал украденный "Луи Руайе Элож Гранд Шампань" за пазухой, а выйдя за двери, преступники бросились бежать в разные стороны, но убежали не далеко. Сразу на тротуаре тот, который припрятал краденый коньяк, поскользнулся и упал прямо на бутылку. Коньяк разбился, распоров живот грабителю-неудачнику, сообщил источник kp.ru.

Скриншот с сайта магазина алкоголя

Скриншот с сайта магазина алкоголя

Когда приехали полицейские, он уже был в карете скорой помощи, а полицейским сказал, что ни в чём не виноват. Компания оценила свой ущерб в 96 тысяч рублей, опираясь на закупочную стоимость элитного алкоголя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в американском городе Балтимор мужчина в маске и бело-розовом костюме единорога ограбил небольшой магазин в 5 утра по местному времени, забрав деньги из кассы и пачку сигарет, но сразу после преступления попал в серьёзное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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