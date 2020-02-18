18 Февр. 2020 2020-02-18T12:58:31+03:00

Дублершу Николь Кидман и ее супруга расстреляли в США Фото: СОЦСЕТИ

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Актриса-каскадер Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид были застрелены в штате Огайо в США. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, подозреваемый задержан, и мужчина уверяет, что погибшие первые устроили нападение.

Все случилось 16 февраля в округе Грин. 59-летняя артистка и ее 56-летний супруг были застрелены Линдси Данканом. Позже мужчина пояснил полиции, что звезда с мужем не стали случайными жертвами, а были настоящими разбойниками. Они оказались вооружены и угрожали убийством жене Данкана - Молли.

«Все, что случилось дальше — просто инстинкты», — отметил подозреваемый.

Защищая супругу, задержанный расстрелял актрису и ее мужа. В полицейском протоколе уже отражено, что «убийство совершено в целях самозащиты».

Конфликт произошел возле дома бывшего супруга Сандерс. Женщина направлялась к нему, чтобы обсудить вопросы поступления общей дочери в университет, но почему у нее оказалось с собой оружие - вопрос остается открытым.

Голосом Шерил Сандерс говорили такие знаменитости, как Николь Кидман, Кэмерон Диас, Джессика Альба и Сандра Буллок. Кроме того, артистка снялась в довольно кассовых картинах. В частности, «Назад в будущее-2», «Ангелы Чарли», «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек 2», сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU