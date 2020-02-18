2020-02-18T13:41:33+03:00
Политика

Кремль: материалы голландского журналиста по МН17 доказывают правоту России

Макс Ван дер Вефф поставил под сомнение официальную версию крушения "Боинга" на Украине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет разбился в небе над Донбассом 17 июля 2014 годаСамолет разбился в небе над Донбассом 17 июля 2014 годаФото: REUTERS
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Итоги расследования голландского журналиста Макса Ван дер Веффа по крушению малазийского "Боинга" на юго-востоке Украины в июле 2014 года свидетельствуют о правоте России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее журналист опубликовал ряд новых документов об авиакатастрофе и задался вопросом: "А проводилось ли изучение всех обстоятельств должным образом?".

Так, например, говорится, что восемь украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук" и три российских системы в день трагедии находились "не менее чем в 66 километрах" от места крушения самолета. Тут же делается вывод - "Боинг" был сбит не ими.

Внимание акцентируется на расположенных под Ростовом-на-Дону С-300, но спутники не зафиксировали пусков из этой локации в день авиакатастрофы, передает сайт kp.ru.

Песков же напомнил, что именно Россию сразу после крушения лайнера стали обвинять в случившемся, однако стать участницей международной следственной группы так и не дали.

"Поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям", — заключил представитель Кремля.

Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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