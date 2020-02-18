Прокуратура Нидерландов не комментирует опубликованные журналистом документы по МН17

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:00:34+03:00

журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал данные нидерландской разведки, из которых следует, что ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014, обнаружен не был Фото: REUTERS

Из них следует, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014

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Прокуратура Нидерландов решила не комментировать расследование журналиста, который сообщил о том, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ЗРК "Бук", которые могли бы в 2014 году сбить малайзийский Боинг.

- Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства. Это произойдет только в зале суда, - передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря прокуратуры.

Ранее сообщалось, что журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе, гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф опубликовал данные нидерландской разведки, из которых следует, что ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014, обнаружен не был.

Все 11 комплексов были на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а 3 идентифицированных российских комплекса были на территории России.

Документальный фильм про крушение боинга MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU