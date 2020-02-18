2020-02-18T15:00:34+03:00
В мире

Прокуратура Нидерландов не комментирует опубликованные журналистом документы по МН17

Из них следует, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014
Ася КУЗНЕЦОВА
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журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал данные нидерландской разведки, из которых следует, что ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014, обнаружен не былжурналист Макс Ван дер Верфф опубликовал данные нидерландской разведки, из которых следует, что ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014, обнаружен не былФото: REUTERS
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Прокуратура Нидерландов решила не комментировать расследование журналиста, который сообщил о том, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ЗРК "Бук", которые могли бы в 2014 году сбить малайзийский Боинг.

- Государственная прокуратура Нидерландов не может комментировать конкретные свидетельства или доказательства. Это произойдет только в зале суда, - передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря прокуратуры.

Ранее сообщалось, что журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе, гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф опубликовал данные нидерландской разведки, из которых следует, что ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014, обнаружен не был.

Все 11 комплексов были на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а 3 идентифицированных российских комплекса были на территории России.

Документальный фильм про крушение боинга MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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