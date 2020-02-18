Путин поддержал предложение по отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин поручил проработать предложения по отмене банковской комиссии за коммунальные услуги. Законопроект разработан в партии "Единая Россия". Предложение главе государства озвучил во время встречи лидер фракции Сергей Неверов. Документ депутаты планировали внести на рассмотрение в Госдуму до конца февраля.

- Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, – внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить, - слова Неверов приведены на сайте Кремля.

По словам депутата было бы справедливо освободить от уплаты комиссии тех абонентов, что исправно оплачивают коммунальные услуги и не допускают просрочек.

Владимир Путин поручил создать рабочую группу для проработки вопроса, специалисты подготовят свои предложения и представят их президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU