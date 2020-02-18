В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:55:27+03:00

Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик

Изменить размер текста: A A

В правящей партии Турции заявили о готовности властей страны добиваться отвода сирийских войск в Идлибе, даже если для этого потребуется возобновить спецоперацию. Напомним, в августе 2019 года турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что начинает военную операцию "Источник мира", цель которой борьба с террористами в Сирии. В октябре благодаря переговорам Эрдогана с Владимиром Путиным в Сочи удалось найти компромисс - подписан меморандум о взаимопонимании, российские и турецкие военные начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы.

После того, как в феврале 2020 года в результате атаки в Идлибе погибли турецкие военные, атака совершена со стороны правительственных силы Сирии, ситуация в регионе обострилась.

В Москве состоялись переговоры по урегулированию конфликта. О деталях этой встречи сообщил в интервью телеканалу NTV представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик:

- Мы завершили военные приготовления на тот случай, если силы режима (президента Сирии Башара Асада. — Ред.) не отойдут на занимаемые ранее территории.

Он добавил, что турецкая сторона готова самостоятельно добиваться отвода сирийских войск из Идлиба.

ИСТОЧНИК KP.RU