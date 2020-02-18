2020-02-18T17:07:09+03:00
Общество

Пилот требует от актера компенсацию из-за лишения лицензии

Если суд примет иск, то артист будет выплачивать 25 миллионов фунтов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Египте пилот требует $1,6 миллиона от актера из-за лишения лицензииВ Египте пилот требует $1,6 миллиона от актера из-за лишения лицензииФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Египетский пилот Ашраф Абу Юср в октябре 2019 был пожизненно лишен лицензии. Причиной увольнения стал актер Мухаммед Рамадан, которого тот непонятно зачем, пустил за штурвал. Актер сел в кресло пилота и начал управлять самолетом. Ашраф в это время находился рядом с ним и все контролировал. При этом, на борту находились пассажиры. Как только о случившемся узнали руководители компании, пилота тут же уволили и лишили лицензии.

Актеру повезло гораздо больше. Он не только получил «летный» опыт, но и сделал множество видео и фотографий, которые впоследствии использовал на съемках своего нового клипа. За «публикацию кадров и видео из кабины самолета» пилот подал на актер в суд и потребовал компенсацию в размере 25 миллионов фунтов. Этот иск суд рассмотрит 19 марта, пишет издание Youm7.

Ранее Ашраф уже обращался в Управление гражданской авиации, требуя восстановить лицензию, однако, ему отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пилот требует от актера компенсацию из-за лишения лицензии
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