Кассационный суд отказался отменить приговор экс-полковнику Захарченко

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:24:38+03:00

Бывший полковник осужден за взятки на сумму около 33 миллионов рублей

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Кассационный суд отклонил жалобу защиты бывшего полковника Захарченко. Адвокаты просили отменить приговор и направить дело на рассмотрение. Напомним, экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко осужден на 12,5 лет лишения свободы за взятки. Сумма, которую он получил незаконно, достигала 33 миллионов рублей. Защита, направляя запрос в кассационный суд, просила рассмотреть один из эпизодов дела. Но жалоба осталась неудовлетворена.

- Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения,- передает слова судьи корреспондент ТАСС.

На заседании Дмитрий Захарченко присутствовал дистанционно, посредством видеосвязи. Он рассказал своим адвокатам, что планировал работать в колонии поваром, но не разрешили, а на кочегара закончился набор. Тем не менее, он прошел курсы шитья и электрика.

ИСТОЧНИК KP.RU