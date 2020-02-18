Кассационный суд отказался отменить приговор экс-полковнику Захарченко
Кассационный суд отклонил жалобу защиты бывшего полковника Захарченко. Адвокаты просили отменить приговор и направить дело на рассмотрение. Напомним, экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко осужден на 12,5 лет лишения свободы за взятки. Сумма, которую он получил незаконно, достигала 33 миллионов рублей. Защита, направляя запрос в кассационный суд, просила рассмотреть один из эпизодов дела. Но жалоба осталась неудовлетворена.
- Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения,- передает слова судьи корреспондент ТАСС.
На заседании Дмитрий Захарченко присутствовал дистанционно, посредством видеосвязи. Он рассказал своим адвокатам, что планировал работать в колонии поваром, но не разрешили, а на кочегара закончился набор. Тем не менее, он прошел курсы шитья и электрика.
ИСТОЧНИК KP.RU