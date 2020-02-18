Инфекционист: солнце снизит активность коронавируса

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:25:16+03:00

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Вирус типа COVID-2019, который распространился в Китае, уже унес жизни более 1,8 тысяч человек, еще 72 тысячи заражены.

По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, пока для россиян угрозы нет. Принимаемые меры по предотвращению заболевания достаточны. Сохранено всего несколько авиарейсов в Китай, но пассажиры проходят тщательный контроль и остаются в сфере наблюдения врачей.

- Конечно, полностью исключить проникновение на территорию Российской Федерации людей, заражённых коронавирусной инфекцией, не представляется возможным. Но по данным от китайских коллег мы делаем вывод, что для заражения нужен очень тесный контакт с больным человеком. Основной способ борьбы – это изоляция, - комментирует ИА “НСН” Сапронов.

Инфекционист отметил, что распространение болезни не зависит от погоды, но сезонный фактор всегда играет определенную роль. Наступающая весна и увеличение солнечной активности пойдут на польщу.

- Учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, она, конечно же, частично подпадает под сезонные. С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться, - отметил врач-инфекционист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761244" frameborder="0"></iframe> В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

ИСТОЧНИК KP.RU