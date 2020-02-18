Участницу «Битвы экстрасенсов» обманули на 9 миллионов рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:41:01+03:00

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Мошенники обманули участницу пятого сезона Анну Богата на девять миллионов рублей. Женщина подала заявление в полицию на некоего 37-летнего мужчину. По её словам, летом 2014 года она заключила с ним договор на покупку таунхауса. Анна сразу же заплатила 50 тысяч долларов задатка. В дальнейшем они договорились, что Богата будет выплачивать по пять тысяч долларов ежемесячно в течение 17 месяцев. В общей сложности женщина отдала мошеннику 135 тысяч долларов.

- Однако продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает, от общения уклоняется, что, по мнению заявительницы, является мошенничеством, - передает агентство Москва со ссылкой на сотрудника полиции. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

В январе этого года жертвой мошенников стала еще одна финалистка «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарова и её муж, экс-участник «Дома-2» Алексей Гажиенко. Мошенники взломали их совместный расчетный счет и украли 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU