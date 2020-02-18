2020-02-18T20:26:06+03:00
Общество

Появилось видео, как помогали потерявшему сознание в кинотеатре Дмитрию Диброву

Телеведущий находится в больнице, планирует вернуться домой уже вечером [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатреДмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатреФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Появилось видео оказания помощи телеведущему Дмитрию Диброву. Напомним, телеведущий потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Очевидцы тут же бросились ему на помощь. В числе тех, кто сопровождал Диброва вплоть до госпитализации был Леонид Якубочич. На кадрах, опубликованных "Пятым каналом" видно, как он не отходит от потерявшего сознание коллеги. Из кинотеатра телеведущего увезли на "скорой" в больницу.

Дмитрий Дибров 18 февраля подтвердил, что действительно находится в больнице, но ничего серьезного - никакого инсульта или эпилепсии у него не было. Врачи провели обследование, сделали МРТ и кардиограмму, чтобы выяснить причину произошедшего. Телеведущий в шутку сказал, что все это "из-за старости". Ему назначен курс витаминов.

Вечером 18 февраля Дибров планирует уже вернуться домой из Боткинской больницы, где находится больше суток.

Приступ Диброва в кинотеатре попал на видео.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Леня Якубович позвонил теледоктору Малышевой": как Дмитрия Диброва откачивали в кинотеатре

Телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского (подробности)

"Надо витаминов пропить": Дмитрий Дибров опроверг информацию об инсульте и эпилепсии

Телеведущий подтвердил, что находится в больнице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дмитрий Дибров: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса
Погибших от коронавируса врачей в Китае официально признают мучениками
Минпросвещения России и Госавтоинспекция введут безопасность на дорогах в школьные предметы
Появилось видео, как помогали потерявшему сознание в кинотеатре Дмитрию Диброву
В России ни один ребёнок не погиб за январь при перевозке школьными автобусами
В Госавтоинспекции сообщили о снижении количества ДТП и детских травм на дорогах
Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Мосвкву на празднование 75-летия Победы
На Украине запретили фильм с Зеленским "8 первых свиданий" из-за Екатерины Варнавы
Китаец купил в России маски на 7 миллионов рублей, но так их и не получил
Умерла Келли Накахара, актриса из сериала «Сабрина – маленькая ведьма»
В Китае сообщили о самом низком показателе по коронавирусу с января
Участницу «Битвы экстрасенсов» обманули на 9 миллионов рублей
В Минобороны Украины рассчитали "сроки нападения" России
Шойгу сообщил о росте напряжённости в Европе между Россией и НАТО
Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту
В ФСБ предотвратили 50 нападений на школы и вузы с 2018 года
Инфекционист: солнце снизит активность коронавируса
Кассационный суд отказался отменить приговор экс-полковнику Захарченко
Пилот требует от актера компенсацию из-за лишения лицензии
В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе