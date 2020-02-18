Появилось видео, как помогали потерявшему сознание в кинотеатре Дмитрию Диброву

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:26:06+03:00

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Появилось видео оказания помощи телеведущему Дмитрию Диброву. Напомним, телеведущий потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Очевидцы тут же бросились ему на помощь. В числе тех, кто сопровождал Диброва вплоть до госпитализации был Леонид Якубочич. На кадрах, опубликованных "Пятым каналом" видно, как он не отходит от потерявшего сознание коллеги. Из кинотеатра телеведущего увезли на "скорой" в больницу.

Дмитрий Дибров 18 февраля подтвердил, что действительно находится в больнице, но ничего серьезного - никакого инсульта или эпилепсии у него не было. Врачи провели обследование, сделали МРТ и кардиограмму, чтобы выяснить причину произошедшего. Телеведущий в шутку сказал, что все это "из-за старости". Ему назначен курс витаминов.

Вечером 18 февраля Дибров планирует уже вернуться домой из Боткинской больницы, где находится больше суток.

Приступ Диброва в кинотеатре попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU