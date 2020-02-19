Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

19 Февр. 2020 2020-02-19T00:34:30+03:00

Теперь подобные дела предлагается передавать сразу следователям органов внутренних дел, а не дознавателям

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает расследование по делам об обороте порнографических материалов.

- Сложности в установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это фактически исключает возможность их раскрытия по "горячим следам", - говорится в пояснительной записке.

Также указывается, что часть преступлений так и остается нераскрытой из-за нехватки полномочий дознавателей

Теперь подобные дела будут передаваться сразу следователям органов внутренних дел, а не дознавателям. Это позволит вести предварительное следствие по подобным делам и проводить необходимые экспертизы в срок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин подписал закон о штрафах для спекулянтов за перепродажу театральных билетов. Пойманных на таком незаконном заработке заставят выплатить штраф в размере пятикратной стоимости билета.

ИСТОЧНИК KP.RU