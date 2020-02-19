"Наш товар лучший в мире": Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей КНР

19 Февр. 2020 2020-02-19T00:40:55+03:00

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента изучает возможный запрет на поставки товара в Китай

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Американский лидер Дональд Трамп высказался против запрета на продажу авиадвигателей Китаю. Напомним, ранее издание WSJ опубликовало статью, в которой было сказано, что администрация президента изучает возможный запрет на поставки товара в Китай.

- Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести бизнес. В качестве примера: я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире, - отметил Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU