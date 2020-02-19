2020-02-19T00:51:23+03:00
В мире

"Делаю его работу сложнее": Трамп заявил, что своими "твитами" мешает работать генпрокурору США

Американский лидер подчеркнул, что социальные сети очень важны для него
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп признался, что своими многочисленными "твитами" специально мешает работать генпрокурору США Уильяму Барру и всему Минюсту страны.

Также политик подчеркнул, что социальные сети очень важны для него.

- Я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда. Я использую социальные сети, полагаю, я использую их хорошо, потому что сейчас я здесь, - иронично отметил Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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