"Делаю его работу сложнее": Трамп заявил, что своими "твитами" мешает работать генпрокурору США
Американский лидер подчеркнул, что социальные сети очень важны для него
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Американский лидер Дональд Трамп признался, что своими многочисленными "твитами" специально мешает работать генпрокурору США Уильяму Барру и всему Минюсту страны.
Также политик подчеркнул, что социальные сети очень важны для него.
- Я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда. Я использую социальные сети, полагаю, я использую их хорошо, потому что сейчас я здесь, - иронично отметил Трамп.
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ИСТОЧНИК KP.RU