"Немного переработала": Сотникова прокомментировала свою госпитализацию

19 Февр. 2020 2020-02-19T01:56:14+03:00

По словам Олимпийской чемпионки по фигурному катанию, ее успешно прооперировали, но впереди предстоит долгая реабилитация

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Российская Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала свою госпитализацию. Спортсменка была успешно прооперирована в Москве, однако, ее ждет долгая реабилитация.

- Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами, - написала Сотникова в своих соцсетях.

Спортсменка поблагодарила своих фанатов за беспокойство о ее здоровье.

Напомним, ранее 23-летнюю Аделину Сотникову доставили в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попала в больницу в Москве. Фигуристка перенесла операцию и уже несколько дней находится в клинике. По данным собственного источника kp.ru, у Аделины плановая госпитализация, в больницу она направлена из поликлиники с остеохандрозом.

ИСТОЧНИК KP.RU