Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату
В МИД РФ назвали сложившуюся ситуацию примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов
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Комиссия ООН по разоружению отложила свою экстренную встречу в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU