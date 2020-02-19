2020-02-19T03:51:34+03:00
В мире

Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату

В МИД РФ назвали сложившуюся ситуацию примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Комиссия ООН по разоружению отложила свою экстренную встречу в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату
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