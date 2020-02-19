Минобороны РФ обвинило США в использовании оружия против мирных граждан в Сирии

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:05:55+03:00

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о том, что переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военнослужащих в Сирии. Также зафиксировано использование оружия против мирных граждан.

По словам Журавлева, "гражданское население Сирии массово покидает районы проживания" из-за сложной гуманитарной обстановки.

- Оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, - отметил Журавлев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп в конце прошлого года заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам политика, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией

ИСТОЧНИК KP.RU