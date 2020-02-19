Минобороны РФ обвинило США в использовании оружия против мирных граждан в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о том, что переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военнослужащих в Сирии. Также зафиксировано использование оружия против мирных граждан.
По словам Журавлева, "гражданское население Сирии массово покидает районы проживания" из-за сложной гуманитарной обстановки.
- Оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, - отметил Журавлев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп в конце прошлого года заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам политика, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией
ИСТОЧНИК KP.RU