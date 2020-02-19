"Это разрушало мою жизнь": Билли Айлиш рассказала, почему она перестала читать комментарии в Сети

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:18:37+03:00

Молодая певица подчеркнула, что "чем лучше ты что-то делаешь, тем больше людей тебя ненавидят"

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Победительница музыкальной премии "Грэмми", 18-летняя американская певица Билли Айлиш рассказала, почему перестала читать комментарии под своими постами в Instagram. По словам девушки, они разрушали ее жизнь.

- Странно, но чем лучше ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя, - поделилась певица.

Выступление Билли Айлиш на церемонии Оскар-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU