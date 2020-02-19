Россия запросила провести срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:43:49+03:00

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РФ запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН после того, как комиссия Организации по разоружению по запросу Москвы отложила встречу делегатов. Причиной, напомним, стала невыдача американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Уточняется, что начало заседаний было отложено на 10 дней для решения вопросов с выдачей Воронцову документов. Сейчас дипломат ожидает в Москве необходимой для прибытия в Штаты визы.

В ООН сообщили, что члены других делегаций с возражениями по срочной встречи не выступили, однако, ее проведение будет зависеть от текущего финансирования.

Напомним, это не первый инцидент, касающийся невыдачи иностранных виз российским дипломатам. Так, в октябре прошлого года подобная ситуация стала причиной закрытия двух комитетов ООН. О прекращении их работы стало известно в последний момент.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 19 февраля, комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату. В МИД РФ назвали сложившуюся ситуацию очередным примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU