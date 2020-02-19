2020-02-19T11:21:06+03:00
Экономика

Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины

На 1,6 млн неработающих женщин приходится 1,8 млн мужчин
Елена АКИМОВА
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Женщины легче переживают неудачи в трудоустройствеЖенщины легче переживают неудачи в трудоустройствеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Росстат посчитал число безработных в России. Цифра набралась внушительная и большинство оказалось за мужчинами. На 1,6 миллионов безработных женщин приходится 1,8 млн безработных мужчин.

В выборку попали граждане в возрасте от 15 до 74 лет, которые не менее месяца искали работу и были готовы оперативно к ней приступить, сообщает NEWS.ru. Больше всего безработных мужчин в возрасте от 15 до 24 и от 55 до 64 лет.

Эксперты не удивляются данной статистике и объясняют, что женщине проще найти работу, потому что у мужчин часто завышенные ожидания по зарплате. А современные женщины все чаще примеряют на себя роль «добытчиц».

Современные реалии делают женщин сильными и более активными в социальном плане, чем их спутники, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.

Часто отказы в трудоустройстве подрывают уверенность в своих силах, и подобная трудность сильнее отражается на мужчинах. Женщины реагируют на данные неудачи более стойко.

- Найти силы для дальнейшего движение мужчине может помочь спутница. Здравый мужчина, рядом с которым находится женщина, которая его поддерживает и принимает со всеми недостатками, готов ради неё завоевать мир. Если же такой спутницы рядом нет, зачастую человеку неоткуда черпать силы, чтобы идти дальше, - отмечает социальный психолог Наиля Бирарова.

Ранее портал «Работа.ру» провел опрос работающих россиян и оказалось, что 74 процента планируют поменять сферу деятельности в новом году. Основная причины - это финансовая составляющая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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