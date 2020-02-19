2020-02-19T12:33:25+03:00
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодателям рассказали о возможности дать сотрудникам ещё один день отдыха
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходныхРоструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходныхФото: Ольга БОББ
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В конце февраля и начале марта праздничные 23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенья, поэтому выходными будут по три дня с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. Однако работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной перед праздниками. Об этом рассказали в Роструде.

В ведомстве пояснили, что каждый работодатель решает самостоятельно вопрос оплаты дополнительных дней отдыха, 21 февраля или 6 марта, выпадающих на пятницу.

В некоторых случаях дополнительный выходной может повлечь за собой уменьшение заработной платы, поэтому, если инициатива исходит от работодателя, то именно он должен решить этот вопрос. Это можно сделать путём издания локального нормативного акта, где Роструд рекомендует указать, что дополнительный день отдыха подлежит оплате.

«Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», - рассказали «Российской газете» в ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Роструда

В связи с тем, что ряд компаний принимает решение о предоставлении дополнительного выходного дня накануне праздников, Роструд напоминает, что для этого необходимо соблюдение ряда условий. Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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