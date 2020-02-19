19 Февр. 2020 2020-02-19T13:31:32+03:00

Лавров о переговорах в Москве: Россия не выдвигала новых требований к Турции по Идлибу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский министр отметил, что нужно выполнить все достигнутые ранее договоренности

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Россия не выдвигала новых требований Турции по сирийскому Идлибу на переговорах в Москве, поскольку необходимо выполнить имеющие договоренности. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры», - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что на состоявшихся переговорах не было достигнуто окончательного соглашения в отношении того, как выполнять сочинские договоренности президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Напомним, ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Анкара недовольна результатами переговоров в Москве 18 февраля, где обсуждался вопрос сирийского Идлибпа. Позже эти слова произнес Эрдоган и назвал «вопросом времени» начало военной операции Турции в Идлибе.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией для предотвращения нагнетания ситуации в сирийской провинции, но на данный момент Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU