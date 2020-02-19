Китайские ученые: короавирус может передаваться через аэрозоль
Ученые из Китая выпустили очередной блок ответов на распространенные вопросы о коронавирусе. Блок размещен на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Один из пунктов посвящен коронавирусу и домашним аэрозолям. Это могут быть освежители или увлажнители воздуха, а также аэрозоли, которые используют для дезинфекции. В случае, если зараженный человек находится в одном помещении со здоровым, то вирус может передаться через капли аэрозоля в воздухе.
- Респираторные капли и передача с тесным контактом являются основными каналами передачи. Но возможность переноса аэрозоля при длительном воздействии высоких концентраций аэрозоля в относительно закрытой среде существует,- сказано в сообщении.
В Россию с 20 февраля запрещен въезд для граждан Китая, а с 19 прекращают оформление приглашения на въезд для них. Это временные меры. Ограничения снимут, когда ситуация с распространение опасного заболевания стабилизируется. При этом транзитным пассажирам в Россию въезжать можно.
ИСТОЧНИК KP.RU