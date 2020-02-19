2020-02-19T15:49:50+03:00
Экономика

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

Индексация затронет 4 миллиона пенсионеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минтруд: социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреляМинтруд: социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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Социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 6,1 %. Выплаты проиндексируют с 1 апреля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что индексация затронет почти 4 миллиона пенсионеров и обойдется бюджету в 21,7 миллиарда рублей до конца года, то есть 2,41 миллиарда в месяц.

Котяков добавил, что проект уже разработан Минтрудом. Коэффициент индексации устанавливается в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем году.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий, которую после внесения правок закрепят в Конституции, будет проводиться, в том числе и для работающих пенсионеров.

Напомним, в начале года было принято решение повысить пенсии неработающих пенсионеров на 6,6%. Таким образом средний размер страховой выплаты по старости составил 16,4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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