Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 6,1 %. Выплаты проиндексируют с 1 апреля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Глава ведомства отметил, что индексация затронет почти 4 миллиона пенсионеров и обойдется бюджету в 21,7 миллиарда рублей до конца года, то есть 2,41 миллиарда в месяц.
Котяков добавил, что проект уже разработан Минтрудом. Коэффициент индексации устанавливается в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем году.
Ранее сообщалось, что индексация пенсий, которую после внесения правок закрепят в Конституции, будет проводиться, в том числе и для работающих пенсионеров.
Напомним, в начале года было принято решение повысить пенсии неработающих пенсионеров на 6,6%. Таким образом средний размер страховой выплаты по старости составил 16,4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU