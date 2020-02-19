Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:35:07+03:00

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Во вторник, 18 февраля, в Грузии состоялось заседание парламента. Во время выступления председателя Арчила Талаквадзе в зале неожиданно заиграл гимн СССР. Автором "музыкальной паузы" оказалась оппозиционерка Елена Хошатрия. Она включила песню через динамики и примерно минуту не давала никому её выключить.

Этот инцидент привел в бешенство президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что подобное поведение оппозиционеров нарушает грузинское законодательство и оскорбляет страну.

- Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института, - приводит её слова РИА Новости.

Президент призвала всех уважать "хартию свободы", которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Это не распространяется на частных лиц, но не допускается в государственных учреждениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761566" frameborder="0"></iframe> В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU