Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте
Во вторник, 18 февраля, в Грузии состоялось заседание парламента. Во время выступления председателя Арчила Талаквадзе в зале неожиданно заиграл гимн СССР. Автором "музыкальной паузы" оказалась оппозиционерка Елена Хошатрия. Она включила песню через динамики и примерно минуту не давала никому её выключить.
Этот инцидент привел в бешенство президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что подобное поведение оппозиционеров нарушает грузинское законодательство и оскорбляет страну.
- Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института, - приводит её слова РИА Новости.
Президент призвала всех уважать "хартию свободы", которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Это не распространяется на частных лиц, но не допускается в государственных учреждениях.
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР.
ИСТОЧНИК KP.RU