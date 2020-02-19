2020-02-19T16:35:07+03:00
Политика

Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

Саломе Зурабишвили заявила, что это оскорбляет честь страны
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Президент Грузии осудила оппозицию за гимн СССР в парламентеПрезидент Грузии осудила оппозицию за гимн СССР в парламентеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 февраля, в Грузии состоялось заседание парламента. Во время выступления председателя Арчила Талаквадзе в зале неожиданно заиграл гимн СССР. Автором "музыкальной паузы" оказалась оппозиционерка Елена Хошатрия. Она включила песню через динамики и примерно минуту не давала никому её выключить.

Этот инцидент привел в бешенство президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что подобное поведение оппозиционеров нарушает грузинское законодательство и оскорбляет страну.

- Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института, - приводит её слова РИА Новости.

Президент призвала всех уважать "хартию свободы", которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Это не распространяется на частных лиц, но не допускается в государственных учреждениях.

В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума единогласно приняла во втором чтении закон о расширении маткапитала
В провинции Хубэй робот начнет обзванивать людей с вопросами о симптомах коронавируса
Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте
Количество ДТП в России удалось сократить на треть
В Госдуму внесли проект об амнистии в честь 75-летия Победы
Парламент Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны
Так и жили – спали вместе и служили: В финской армии проводят эксперимент по совместному проживанию в казармах
В приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки
Украинцам стали отправлять смс с призывами к протесту против эвакуации граждан из Китая
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В Самаре обсудили закон, который сделает телемедицину ближе к пациентам
Голикова объяснила решение о запрете на въезд в Россию для граждан КНР
Китайские ученые: короавирус может передаваться через аэрозоль
Появилось видео задержания исламистов в Москве
В Москве задержали семь исламистов террористической организации
«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди
В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире
Рубль ослаб по отношению к евро и доллару
Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»