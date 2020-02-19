2020-02-19T17:03:58+03:00
Экономика

В Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годы

Изменения связаны с реализацией мер из послания президента Федеральному собранию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годыВ Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Правительство России внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что изменения необходимы для реализации мер из послания главы государства Федеральному собранию.

«Нужно обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив Президента РФ», - заявил Володин.

Как писал сайт kp.ru, 13 февраля министр финансов России Антон Силуанов представил и правительство одобрило поправки в федеральный бюджет. В документе говорится о том, что помимо расходов на социальные меры вырастут также и доходы. В текущем году они прибавят 214 млрд рублей, в следующем - 645 млрд, а в 2022 - еще 755 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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