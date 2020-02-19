19 Февр. 2020 2020-02-19T17:03:58+03:00

В Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Правительство России внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что изменения необходимы для реализации мер из послания главы государства Федеральному собранию.

«Нужно обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив Президента РФ», - заявил Володин.

Как писал сайт kp.ru, 13 февраля министр финансов России Антон Силуанов представил и правительство одобрило поправки в федеральный бюджет. В документе говорится о том, что помимо расходов на социальные меры вырастут также и доходы. В текущем году они прибавят 214 млрд рублей, в следующем - 645 млрд, а в 2022 - еще 755 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU