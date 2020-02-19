Эксперты: люди сами отдают деньги банковским мошенникам
За 2019 год в России было рассмотрено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество. В связи с этим, людей волнует, как сохранить свои деньги и не попасть в ловушку злоумышленников.
Ответ на этот вопрос дал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
- Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна, - приводит его слова ИА НСН.
Но самое главное, добавил эксперт, - ни в коем случае не называть свои пароли и коды. Иначе это напоминает ситуацию, когда к вам на улице подходит сотрудник ЖЭКа и предлагает поменять трубы, а вы даете ему ключи от квартиры.
Не так давно мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских счетов. Злоумышленники звонят и представляются сотрудником банка. Затем говорят клиенту, что он якобы подавал заявление о закрытии своего счета. Клиент, естественно, с такой просьбой не обращался. Тогда ему предлагают спасти средства путем перевода их на некий "безопасный" счет.
ИСТОЧНИК KP.RU