2020-02-19T17:29:27+03:00
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Петрову

В Минтруде Петрова занималась государственной политикой в сфере демографии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Петрову. Фото: YouTube / Общественная палата Российской ФедерацииМишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Петрову. Фото: YouTube / Общественная палата Российской Федерации
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра труда и социальной защиты России Светлану Петрову. Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по ее просьбе», - сказано в распоряжении.

Ранее в среду, 19 февраля, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что должность замглавы Минтруда может достаться заместителю секретаря Генсовета «Единой России», депутату Госдумы Ольги Баталиной. По его словам, такое решение глава правительства принял вместе с министром труда Антоном Котяковым.

В Минтруде Петрова занималась государственной политикой в сфере демографии и социальной защиты населения. В том числе она координировала вопросы соцзащиты семьи, детей и женщин, а также граждан пожилого возраста и ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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