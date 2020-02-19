Водонаева подала заявление в полицию на предпринимателя, который был участником телешоу

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:34:23+03:00

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Алена Водонаева пожаловалась в полицию на предпринимателя Констинтина Малофеева. Об этом бывшая звезда "Дома-2" написала в соцсетях. Малофеев был одним из участников программы "Время покажет" на Первом канале. Передача посвящена была высказыванию телеведущей о "рожающем быдле". В инстаграм она раскритиковала программу материнский капитал, из-за которой малообеспеченные семьи якобы начнут рожать детей и "воспитывать их в нищете".

Высказывания женщины возмутили многих россиян, вскоре на телеведущую написали заявление в полицию.

Тему обсудили на различных шоу, гостем одной из таких передач стал бизнесмен Малофеев. Он пообещал "контролировать ход проведения проверки" против Водонаевой.

С тем Алена Водонаева и пошла в полицию - она попросила проверить высказывание Малофеева по части 2 статьи 294 УК "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760669" frameborder="0"></iframe> Алена Водонаева пришла на беседу в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU