Путин на концерте памяти Собчака: Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:13:36+03:00

Президент сказал, что это был политик, который никогда ни под кого не приспосабливался

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин посетил концерт памяти Анатолия Собчака, первого и единственного мэра Санкт-Петербурга. После него были уже губернаторы. Днем 19 февраля президент пообщался с жителями Питера и возложил цветы к памятнику Собчаку. Вечером состоялся памятный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Владимир Путин рассказал, каким запомнил Анатолия Собчака:

- У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части, это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик, как минимум, промолчал бы.

Президент добавил, что именно этот градоначальник вернул Санкт-Петербургу "достоинство как Северной столице", при этом глава государства отметил, что Собчаку удалось "вдохнуть новую жизнь" в город.

- Он был мэром Санкт-Петербурга, что немало, но все-таки не был первым, вторым, третьим лицом в государстве. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба, - сказал на вечере памяти президент.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года во время служебной командировке в Светлогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU